Склока в ЕР усилила единственного в РФ протестного губернатора

«Единая Россия» не только не пытается взять реванш в Хакасии, но рискует потерять контроль над местной угольной столицей — Черногорском. 16 лет территорией управляет единоросс Василий Белоногов, но из-за его спора с лидером республиканской ячейки ЕР Сергеем Соколом, победу на выборах может одержать кандидат от губернатора Валентина Коновалова. Это означает, что планы федеральных властей по реваншу за 2018 год не только не реализуются, но и становятся все более призрачными. За кампанию в Хакасии беспокоится секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.