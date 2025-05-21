Склока в ЕР усилила единственного в РФ протестного губернатора

Хакасский губернатор Валентин Коновалов воспользовался спорами в ЕР по поводу кандидата в мэры.
«Единая Россия» не только не пытается взять реванш в Хакасии, но рискует потерять контроль над местной угольной столицей — Черногорском. 16 лет территорией управляет единоросс Василий Белоногов, но из-за его спора с лидером республиканской ячейки ЕР Сергеем Соколом, победу на выборах может одержать кандидат от губернатора Валентина Коновалова. Это означает, что планы федеральных властей по реваншу за 2018 год не только не реализуются, но и становятся все более призрачными. За кампанию в Хакасии беспокоится секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
Раскол в хакасской ЕР.
Муниципальные выборы в Хакасии в 2025 году попали в «красную зону» у «Единой России». Об этом сообщил Владимир Якушев на встрече с журналистами. Кампании в протестном регионе регулярно сопровождаются федеральными скандалами. Республика находится под властью губернатора от КПРФ Валентина Коновалова, который неожиданно для Москвы выиграл выборы в 2018 году. В 2023 году его попытался победить единоросс, депутат Госдумы от республики и ветеран СВО Сергей Сокол, однако снялся с предвыборной гонки. Сейчас он возглавляет Верховный совет Хакасии.
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Черногорск, второй по величине город после Абакана, называют угольной столицей Хакасии и Южной Сибири. Здесь работают предприятия «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) и «Русского угля» (выручка за 2023 год более 72 млрд рублей). Холдинги основали миллиардеры Андрей Мельниченко и Микаил Гуцериев. Мельниченко располагается на седьмом месте в списке миллиардеров России Forbes, состояние оценивается более чем в 17 млрд долларов. Гуцериев — на 28 месте с состоянием 5,8 млрд долларов. В публичном пространстве нет подтверждений участия угольных предприятий в политической жизни республики.
Несмотря на смену власти в республике семь лет назад, Черногорск издавна закреплен за «Единой Россией». С 2009 года здесь правит бывший замначальника областной ГИБДД, единоросс Василий Белоногов из группы бывшего губернатора Михаила Зимина. Однако на прошлых выборах мэра в 2020 году он набрал лишь 28,2% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Евгений Молостов (20,82%).
Вот как характеризует мэра с 16-летним стажем журналист и политолог Александр Бортников, работавший на прошлой кампании 2020 года. «У Белоногова неоднозначная репутация в городе. Нет безоговорочной любви горожан. На прошлых выборах он проскочил “на тоненького”», — сказал Бортников агентству.
В этом году Белоногов не станет участвовать в выборах, говорит инсайдер агентства, близкий к республиканскому правительству. Зато, по его словам, активно продвигает своего преемника — местного бизнесмена и депутата Руслана Поповича, который уже заявился на праймериз ЕР. Основным видом деятельности его компании «Бытсервис» является организация похорон. Выручка за 2024 год — более 50 миллионов рублей.
Глава хакасских единороссов Сергей Сокол вступил в спор по поводу кандидата на пост мэра Черногорска, говорит источник URA.RUФото: Пресс-служба Государственной Думы.
Руководитель республиканского отделения ЕР Сергей Сокол видит на пост мэра Черногорска другую кандидатуру, говорит тот же анонимный источник. По его словам, Сокол настаивает на действующем председателе городского совета депутатов Татьяне Грицаенко. Она также числится в списке участников предварительного голосования.
«Она более системная и имеет связи с “Единой Россией” на федеральном уровне. Если “наверху” решат, что будет Грицаенко, то Белоногов не станет протестовать. Однако пока никаких сигналов не поступало», — говорит инсайдер, близкий к правительству.
Из-за споров и отсутствия понимания по кандидатуре единороссы все еще не начали предвыборную работу на территории. Агентство направило запрос в республиканское отделение «Единой России». «На данный момент преждевременно говорить о каких-либо предпочтениях. Партия придерживается принципов открытости и конкурентности, поэтому окончательный выбор кандидата будет определен путем предварительного голосования», — сообщили там.
Губернатор наступает.
Пока в «Единой России» еще определяются с кандидатом, коммунисты, фактически, начали предвыборную кампанию, не дожидаясь ее объявления. Кандидатом от компартии станет известная в Черногорске общественница и предпринимательница Елена Гопина.
Коммунисты развернули предвыборную кампанию в Черногорске, не дожидаясь конкурентовФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
«КПРФ негласно, а с недавнего времени уже неприкрыто, раскручивает Елену Гопину, юриста и предпринимателя. Уже около полугода в Черногорске появляются билборды с ее изображением, идет ее медийная прокачка. Есть и ряд других кандидатов, которые обозначили свое возможное участие в выборах», — сообщил URA.RU политолог и единоросс из Хакасии Михаил Верхотуров.
В кампанию за пост мэра лично включился губернатор Валентин Коновалов. Агентство изучило социальные сети Гопиной. Из публикаций видно, что Коновалов посещает вместе с подопечной социальные и образовательные учреждения Черногорска, участвует в мероприятиях, похожих на агитационные акции.
По данным инсайдера агентства, близкого к республиканскому отделению КПРФ, республиканские власти поручают Гопиной реализовывать региональные имиджевые проекты. К примеру, к 9 мая она курировала создание самой большой стены памяти в России. Сооружение вошло в книгу рекордов страны.
Вот, что пишет близкое к правительству республики СМИ «Пульс Хакасии»: «Кто из потенциальных кандидатов близок к республиканской власти? Ответ очевиден: Елена Гопина. По крайней мере сейчас, но есть основания полагать, что раз она неоднократно замечена в окружении главы, это сознательная связка и ставка на будущее города».
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Сама Гопина в беседе с URA.RU подтвердила, что намерена выдвигаться на пост главы Черногорска. «У нас с республиканскими властями очень плотное взаимодействие. В своих силах я уверена», — сказала она.
Кому достанется город.
У КПРФ есть большие шансы получить власть над городом по итогам выборов, считает Александр Бортников. «Если проведут кампанию грамотно и аккуратно — будет очень серьезная и сложная битва. При действующем раскладе я не берусь прогнозировать, кто победит. Вопрос в том, что будет два административных ресурса: один — региональный, а второй — муниципальный. Один другого стоит», — сказал политолог.
Михаил Верхотуров же полагает, что админресурс сыграет в пользу кандидата от ЕР. «Да, кампания будет непростой, но давайте не сбрасывать со счетов выстроенный Белоноговым за все годы его руководства административный ресурс. Это, как ни крути, электоральный плюс кандидату от ЕР», — добавил Верхотуров.
Несмотря на системность Коновалова, ему нельзя во всем идти на уступки «Единой России», отметил руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. «В ключевых моментах Коновалов готов уступить, ведь от умеренности политических аппетитов зависит собственная политическая выживаемость. Но отдать контрольный пакет муниципалитетов единороссам он не может. Он понимает, что его сразу сожрут», — прокомментировал эксперт.