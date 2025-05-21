Путин передал привет маме помогающего жителям Курской области волонтёра Гамова

Напомним, что 20 мая Владимир Путин впервые посетил Курскую область после её освобождения от украинских боевиков. В ходе визита глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а также ознакомился с процессом строительства Курской АЭС-2. Кроме того, президент охарактеризовал военнослужащих ВСУ как вандалов-неонацистов за их действия по уничтожению памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.