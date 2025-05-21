Путин передал привет маме помогающего жителям Курской области волонтёра Гамова

Во время беседы российский лидер поинтересовался, какая у волонтёра семья. Ответа от парня долго ждать не пришлось и он рассказал, что живёт с мамой Евгенией.
«Привет большой передавайте. Я серьёзно, без иронии. Семья от мамы идёт. И воспитание каждого из нас. И ваше, в том числе», — сказал Путин.
Кроме того, президент поинтересовался, где учится волонтёр. Оказалось, что Гамов является студентом первого курса в Юго-Западном государственном университете и учится на геодезиста.
Напомним, что 20 мая Владимир Путин впервые посетил Курскую область после её освобождения от украинских боевиков. В ходе визита глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а также ознакомился с процессом строительства Курской АЭС-2. Кроме того, президент охарактеризовал военнослужащих ВСУ как вандалов-неонацистов за их действия по уничтожению памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.