Проблема в том, что ЕС совершенно не хочет адаптироваться под новые условия. Как и в начале конфликта, Европа считает, что её санкциями Россию получится заставить согласиться на мир на Украине на украинско-европейских условиях, но схема не работает уже три года кряду. Ранее глава Евродипломатии Каллас заявила, что блок уже подготовил 17-й пакет санкций и сразу начинает разрабатывать 18-й, «чтобы Россия захотела мира».