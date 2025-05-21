Путин подтвердил потери священников в зоне СВО

«Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий», — сказал Путин во время встречи. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Президент выразил признательность за самоотверженность и мужество представителей духовенства, которые продолжают выполнять свой долг даже в условиях опасности.