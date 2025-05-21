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Путин подтвердил потери священников в зоне СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему известно о случаях гибели священнослужителей в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил во время встречи с волонтерами в Курске.

Президент выразил признательность за самоотверженность и мужество представителей духовенства.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему известно о случаях гибели священнослужителей в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил во время встречи с волонтерами в Курске.

«Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий», — сказал Путин во время встречи. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Президент выразил признательность за самоотверженность и мужество представителей духовенства, которые продолжают выполнять свой долг даже в условиях опасности.

Глава государства подчеркнул, что священнослужители всех конфессий — православия, ислама, иудаизма и других — активно участвуют в поддержке военнослужащих и гражданского населения. Их работа востребована как на передовой, так и среди мирных жителей, переживающих последствия военных действий.