Путин заявил, что пока ситуация в курском приграничье остается сложной

Президент России Владимир Путин, накануне лично посетивший с рабочей поездкой Курскую область, заявил, что ситуация в приграничных районах региона остается сложной даже после полного освобождения территорий от лап Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам главы России, вся область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья. Сейчас куряне, по словам Путина, переживают далеко не лучшие времена.
Во время своей рабочей поездки российский политик также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.