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Путин заявил, что пока ситуация в курском приграничье остается сложной

Лидер РФ посетил Курскую область накануне с рабочим визитом.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, накануне лично посетивший с рабочей поездкой Курскую область, заявил, что ситуация в приграничных районах региона остается сложной даже после полного освобождения территорий от лап Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам главы России, вся область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья. Сейчас куряне, по словам Путина, переживают далеко не лучшие времена.

Во время своей рабочей поездки российский политик также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.