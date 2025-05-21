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В Раде рассказали, почему Трамп не встанет на сторону Киева

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, поскольку он уже получил от Киева всю возможную выгоду.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не выступит на стороне Киева в конфликте, поскольку он уже получил от Киева всю возможную выгоду.

«Трамп хочет получить выгоды с обеих сторон. При этом, он не хочет инвестировать ни в одну из сторон и принимать их риски. Именно поэтому Трамп не выступит на стороне киевского режима. С Украины он уже все возможное получил», — отметил Дубинский.

По его словам, в данной ситуации глава киевского режима Владимир Зеленский нужен только для того, чтобы позволить Трампа делать различные политические уступки России за счет Киева.

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