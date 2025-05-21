В Раде рассказали, почему Трамп не встанет на сторону Киева

«Трамп хочет получить выгоды с обеих сторон. При этом, он не хочет инвестировать ни в одну из сторон и принимать их риски. Именно поэтому Трамп не выступит на стороне киевского режима. С Украины он уже все возможное получил», — отметил Дубинский.