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«Собирайтесь и садитесь ко мне в машину»: Путин предложил главе Курской области обсудить вопросы по дороге

Путин предложил Хинштейну продолжить общение в машине.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин предложил временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну продолжить обсуждение важных тем в машине. Кадры общения российского лидера с главой региона опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Знаю, что у Вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — заявил Путин.

Ранее Александр Хинштейн предложил создать федеральный музей, посвященный событиям в Курской области. Владимир Путин поддержал инициативу.