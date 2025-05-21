«Собирайтесь и садитесь ко мне в машину»: Путин предложил главе Курской области обсудить вопросы по дороге

Президент России Владимир Путин предложил временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну продолжить обсуждение важных тем в машине. Кадры общения российского лидера с главой региона опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Знаю, что у Вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — заявил Путин.
Ранее Александр Хинштейн предложил создать федеральный музей, посвященный событиям в Курской области. Владимир Путин поддержал инициативу.