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Россия предложит Беларуси совместно производить истребитель Checkmate

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Россия предложит Беларуси совместно производить тактический истребитель Checkmate, заявил гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев перед открытием выставки MILEX в Минске, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.by

По его словам, на выставке «Рособоронэкспорт» обсудит с партнерами из республики расширение кооперации между предприятиями ОПК двух стран, в том числе для выпуска военной продукции и ее продвижения на мировой рынок.

Среди перспективных проектов, по которым проведем переговоры, — совместная разработка и производство перспективных авиационных комплексов, в том числе легкого тактического самолета Checkmate.

сказал Михеев

Он уточнил, что планируется обсудить также изготовление беспилотников, бронетехники и средств ПВО. Также будут затронуты темы ремонта и модернизации в Беларуси российских боевых самолетов.

Шах и мат

Однодвигательный истребитель Checkmate («Шах и мат») разработан ПАО «Компания Сухой» (Су-75). Впервые был представлен президенту России Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow.

Истребитель Checkmate может нести более 7 тонн боевой нагрузки. Боевая машина способна будет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая беспилотники и зарубежные самолеты пятого поколения.