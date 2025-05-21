Россия предложит Беларуси совместно производить истребитель Checkmate

По его словам, на выставке «Рособоронэкспорт» обсудит с партнерами из республики расширение кооперации между предприятиями ОПК двух стран, в том числе для выпуска военной продукции и ее продвижения на мировой рынок.
Среди перспективных проектов, по которым проведем переговоры, — совместная разработка и производство перспективных авиационных комплексов, в том числе легкого тактического самолета Checkmate.
Он уточнил, что планируется обсудить также изготовление беспилотников, бронетехники и средств ПВО. Также будут затронуты темы ремонта и модернизации в Беларуси российских боевых самолетов.
Шах и мат
Однодвигательный истребитель Checkmate («Шах и мат») разработан ПАО «Компания Сухой» (Су-75). Впервые был представлен президенту России Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow.
Истребитель Checkmate может нести более 7 тонн боевой нагрузки. Боевая машина способна будет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая беспилотники и зарубежные самолеты пятого поколения.