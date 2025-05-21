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Владимир Путин заявил, что у него есть вся информация по Курской области

Глава государства сообщил, что получает от военных, кабмина, спецслужб и властей региона всю информацию о Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил о наличии исчерпывающей информации о ситуации в Курской области. Глава государства располагает данными от всех ключевых структур: военного командования, правительства, спецслужб и региональных властей.

Путин также указал на необходимость увеличить группировку, которая занимается разминированием территории. По его словам, люди должны как можно быстрее вернуться к своим родным очагам.

Напомним, в Курской области российский лидер побывал впервые с момента полного освобождения региона от нацистов ВСУ. Он провел совещание с руководителями местных муниципалитетов. Также Путин осмотрел строящуюся станцию Курская АЭС-2.