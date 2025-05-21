Комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширин вновь обвинил киевское командование в ужасных приказах, которые отдавались в Курской области. Свое недовольство он опубликовал в соцсетях.
«В Курской области и на украинско-российской границе, столкнулся с заданиями, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь», — пишет украинский боевик.
Ширин отмечает, что с подобным он и его солдаты встречались неоднократно. Многим даже показалось, что им специально отдают приказы, чтобы «стереть», так как жизнями людей правительство Украины «распоряжается, как лишними деньгами на гулянке».
«Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично», — заявил он.
Как KP.RU писал ранее, глава РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что на Украине проходит принудительная мобилизация мужчин призывного возраста. Сотрудники ТЦК и местных военкоматов вылавливают людей на улице «как собак».