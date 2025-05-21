Мэр Новосибирска возмутился уничтожением елей под видом пересадки

По информации «Вести Новосибирск», инцидент произошёл возле дома ⅕ на улице Аэропорт, где, как сообщили местные жители, были снесены 20-летние ели. Жители выяснили в мэрии, что у застройщика отсутствовало разрешение на вырубку деревьев, но имелось разрешение на их пересадку. Новосибирцы обратились в полицию, усомнившись, что пересадка предполагает снос деревьев трактором с последующей распилкой бензопилой. В офисе застройщика, в свою очередь, заявили, что работы проводятся в соответствии с выданным разрешением, и настаивают на том, что это процесс пересадки.