Мэр Новосибирска возмутился уничтожением елей под видом пересадки

В своём Telegram-канале он выразил возмущение действиями некоторых строительных компаний, которые, по его словам, под видом пересадки деревьев уничтожают их бульдозерами, несмотря на городские инициативы по озеленению.
По информации «Вести Новосибирск», инцидент произошёл возле дома ⅕ на улице Аэропорт, где, как сообщили местные жители, были снесены 20-летние ели. Жители выяснили в мэрии, что у застройщика отсутствовало разрешение на вырубку деревьев, но имелось разрешение на их пересадку. Новосибирцы обратились в полицию, усомнившись, что пересадка предполагает снос деревьев трактором с последующей распилкой бензопилой. В офисе застройщика, в свою очередь, заявили, что работы проводятся в соответствии с выданным разрешением, и настаивают на том, что это процесс пересадки.