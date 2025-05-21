Мы высоко ценим любые переговоры о мире — МИД Казахстана

Так он прокомментировал контакты Путина и Трампа.
Ситуация очень сложная в этом контексте. Мы высоко ценим любые переговоры и усилия, которые направлены на урегулирование этой ситуации. Мы надеемся, что будет найдено дипломатическое и политическое мирное решение.
Что касается недавних атак на КТК, то Казахстан все еще ждет ответа от Киева, сказал Рахметуллин.
Мы довели до украинской стороны свои озабоченности и ждем. Мы им напоминаем, естественно, через посольство. Ответа пока не было.
Между тем, мировые СМИ заявляют: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам.
Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя. Киев также очень обеспокоен заявлением Трампа о том, что посредническая роль США будет ограничена.
При этом европейские политики шокированы тем, что Трамп не ставил перед Путиным никаких ультиматумов, говорится в статье.
С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять.
В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.