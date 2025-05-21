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Госсобрание Башкирии возьмет на контроль реализацию нацпроектов

Парламент Башкирии будет контролировать ход реализации нацпроектов в республике.

Источник: Башинформ

Соответствующее распоряжение подписал председатель Госсобрания Константин Толкачев. Ранее взять под парламентский контроль ход реализации нацпроектов призвал президент России Владимир Путин. Соответствующее обращение он сделал, выступая на Совете законодателей в апреле 2025 года.

По словам Константина Толкачева, в Башкирии в рамках нацпроектов реализуются десятки региональных проектов с горизонтом планирования до 2030 года. Результатом их исполнения должны стать не цифры в отчетах, а реальные дела (отремонтированные дороги, подъезды, чистый воздух, качественная медицина и др.). На реализацию нацпроектов выделяются серьезные бюджетные средства. Депутаты планируют следить за качеством реализации проектов, эффективностью расходов. Предполагается, что контроль по направлениям возьмут на себя профильные парламентские комитеты.