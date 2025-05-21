Госсобрание Башкирии возьмет на контроль реализацию нацпроектов

По словам Константина Толкачева, в Башкирии в рамках нацпроектов реализуются десятки региональных проектов с горизонтом планирования до 2030 года. Результатом их исполнения должны стать не цифры в отчетах, а реальные дела (отремонтированные дороги, подъезды, чистый воздух, качественная медицина и др.). На реализацию нацпроектов выделяются серьезные бюджетные средства. Депутаты планируют следить за качеством реализации проектов, эффективностью расходов. Предполагается, что контроль по направлениям возьмут на себя профильные парламентские комитеты.