Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЗС Иркутской области приняли изменения в закон о пассажирских перевозках

В ЗС Иркутской области приняли изменения в закон о пассажирских перевозках. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

Источник: ТК Город

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области под председательством спикера Александра Ведерникова депутаты приняли поправки в закон «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области».

Инициатива, внесённая губернатором Игорем Кобзевым, была рассмотрена во втором чтении. Поправки касаются двух ключевых направлений: обеспечения льготного проезда и расширения регулируемых маршрутов.

Как пояснила вице-спикер, председатель комитета по собственности и экономической политике Наталья Дикусарова, после принятия закона правительство региона разработает механизм субсидирования перевозчиков, компенсируя их затраты на льготные перевозки по маршрутам с нерегулируемыми тарифами.

Основные изменения:

Не менее 30% межмуниципальных маршрутов станут регулируемыми;

Тарифы на них будет устанавливать региональная служба по тарифам;

Бюджетом на 2025 год предусмотрены средства на разработку Комплексного плана транспортного обслуживания.

Спикер парламента Александр Ведерников подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры — один из приоритетов для власти региона.

— Мы детально прорабатывали вопросы повышения качества перевозок, изучали опыт соседей. Эти поправки — реальные инструменты для улучшения комфорта пассажиров, обновления автопарка и внедрения цифровых платежей. Инициативы депутатов поддержаны губернатором, и мы продолжим совместную работу, — сказал Александр Ведерников.

Также на сессии одобрили инициативу губернатора о штрафах для перевозчиков за нарушения: срывы графиков, неисправность терминалов оплаты и несвоевременное информирование об изменении тарифов.

— Мы создаём прозрачные условия для бизнеса, но одновременно защищаем пассажиров, которые страдают от недобросовестных перевозчиков. Надеюсь, муниципалитеты подхватят этот подход, — резюмировал Александр Ведерников.

Оба законопроекта приняты во втором, окончательном чтении.