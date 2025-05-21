В ЗС Иркутской области приняли изменения в закон о пассажирских перевозках

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области под председательством спикера Александра Ведерникова депутаты приняли поправки в закон «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области».
Инициатива, внесённая губернатором Игорем Кобзевым, была рассмотрена во втором чтении. Поправки касаются двух ключевых направлений: обеспечения льготного проезда и расширения регулируемых маршрутов.
Как пояснила вице-спикер, председатель комитета по собственности и экономической политике Наталья Дикусарова, после принятия закона правительство региона разработает механизм субсидирования перевозчиков, компенсируя их затраты на льготные перевозки по маршрутам с нерегулируемыми тарифами.
Основные изменения:
Не менее 30% межмуниципальных маршрутов станут регулируемыми;
Тарифы на них будет устанавливать региональная служба по тарифам;
Бюджетом на 2025 год предусмотрены средства на разработку Комплексного плана транспортного обслуживания.
Спикер парламента Александр Ведерников подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры — один из приоритетов для власти региона.
— Мы детально прорабатывали вопросы повышения качества перевозок, изучали опыт соседей. Эти поправки — реальные инструменты для улучшения комфорта пассажиров, обновления автопарка и внедрения цифровых платежей. Инициативы депутатов поддержаны губернатором, и мы продолжим совместную работу, — сказал Александр Ведерников.
Также на сессии одобрили инициативу губернатора о штрафах для перевозчиков за нарушения: срывы графиков, неисправность терминалов оплаты и несвоевременное информирование об изменении тарифов.
— Мы создаём прозрачные условия для бизнеса, но одновременно защищаем пассажиров, которые страдают от недобросовестных перевозчиков. Надеюсь, муниципалитеты подхватят этот подход, — резюмировал Александр Ведерников.
Оба законопроекта приняты во втором, окончательном чтении.