В ЗС Иркутской области приняли изменения в закон о пассажирских перевозках

Как пояснила вице-спикер, председатель комитета по собственности и экономической политике Наталья Дикусарова, после принятия закона правительство региона разработает механизм субсидирования перевозчиков, компенсируя их затраты на льготные перевозки по маршрутам с нерегулируемыми тарифами.