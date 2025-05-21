Это «Общая Победа»: стало известно, что намерены построить на острове Большой Уссурийский

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил с идеей построить на Большом Уссурийском острове парк. Он хочет, чтобы там была не просто торговля товарами народного потребления, а наполненная смыслом территория.
Дёмин намерен построить на острове парк и назвать его «Общая победа». Он будет наполнен китайской, российской архитектурой и тех народов, которые жили издревле на дальневосточной земле.
Глава региона хочет, чтобы взаимопроникновение наших стран начиналось с философии и заканчивалось интересом народов друг к другу и общей выгодой. На острове будут развивать совместный бизнес и уважать язык и культуру друг друга.
Об этом Демешин сообщил ТАСС. Ранее сообщалось, что мэр ближайшего к Хабаровску китайского города Фуюань Чжэн Шуи отметил, что для привлечения китайских туристов важна инфраструктура, в частности — создание пропускного пункта на острове Большой Уссурийский.