Лукашенко: развитие ВПК формирует имидж страны, защищающей свои интересы

Поколение победителей завещало нам беречь мир и свободу на родной земле, завоеванные беспрецедентно высокой ценой. Во имя этой цели мы, страны-союзники, наращиваем свой оборонный потенциал и укрепляем сотрудничество в сфере безопасности.