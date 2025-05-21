Лукашенко: развитие ВПК формирует имидж страны, защищающей свои интересы

Белорусский лидер в своем приветствии отметил, что 12-я по счету выставка MILEX проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Поколение победителей завещало нам беречь мир и свободу на родной земле, завоеванные беспрецедентно высокой ценой. Во имя этой цели мы, страны-союзники, наращиваем свой оборонный потенциал и укрепляем сотрудничество в сфере безопасности.
Глава государства подчеркнул, что развитие ВПК формирует имидж государства, защищающего свой суверенитет и национальные интересы.
Развивая отечественный военно-промышленный комплекс как один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики, мы формируем имидж государства, уверенно стоящего на страже национальных интересов и суверенитета Республики Беларусь.
Он выразил убеждение в том, что выставка MILEX-2025 позволит экспертам ознакомиться с самыми передовыми достижениями в оружейной отрасли как белорусских, так и зарубежных производителей.
Пусть военно-технические возможности государства помогают нам сообща отвечать на вызовы времени, обеспечивая для своих граждан безопасное будущее.
Выставка MILEX-2025 проходит в Минске с 21 по 24 мая. Местом проведения выставки впервые стал новый Международный выставочный центр.