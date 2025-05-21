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Reuters: Трамп может вытащить оскандалившегося во Владивостоке американца

Агентство назвало имена осужденных в России американцев, которых могут обменять, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В ходе телефонного разговора Путина и Трампа было принято решение провести еще один обмен заключенными. О том, кто потенциально может войти в обменные списки, лидеры не сообщали. Однако, по данным Reuters, всего в списке содержатся имена десяти человек.

Среди них сержант Гордон Блэк, попавший во Владивостоке в тюрьму из-за скандала с девушкой. Блэк в Южной Корее познакомился с россиянкой Александрой Ващук, к которой и приехал во Владивосток. Спустя две недели между ними произошла ссора, и девушка обвинила американца в избиении и краже денег.

Американский солдат заявил, что не будет требовать освобождения и подчинится российским законам. Блэку назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также, по словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп выступили за нормализацию отношений между двумя странами. Они не исключили возможности проведения личной встречи. Детали и итоги разговора прорабатываются.