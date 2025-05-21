СФ одобрил закон о локализации машин такси

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Согласно закону, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Однако с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Законодатели сделали исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах ДФО — до 1 марта 2030 года.
Согласно действующему законодательству, степень локализации обязательно учитывается, в частности, при заключении госконтрактов. Так, для участия в тендерах на госзакупки легковой автомобиль должен заработать не менее определенного количества баллов. С 1 января 2023 года этот минимальный порог составляет 3 200 баллов, с 1 января 2027 года он составит не менее 3 500 баллов, с 1 января 2028 года — не менее 3 700 баллов.
В качестве примера расчета количества баллов за локализацию можно привести сварку кузова — 400 баллов, окраску кузова — 500 баллов, использование российского металла, включая алюминий, в объеме не менее 70% общей массы кузова — 200 баллов, изготовление корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) — 60 баллов.