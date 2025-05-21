СФ одобрил закон о локализации машин такси

Согласно действующему законодательству, степень локализации обязательно учитывается, в частности, при заключении госконтрактов. Так, для участия в тендерах на госзакупки легковой автомобиль должен заработать не менее определенного количества баллов. С 1 января 2023 года этот минимальный порог составляет 3 200 баллов, с 1 января 2027 года он составит не менее 3 500 баллов, с 1 января 2028 года — не менее 3 700 баллов.