Захарова высказалась о желании Трампа быть миротворцем на Украине

По ее словам, Трамп четко обозначил свой посыл — конфликт на Украине спровоцировал, развязал и, по сути, создал предыдущий президент США Джо Байден, а ему его нужно урегулировать.
Представитель российского внешнеполитического ведомства не стала рассуждать, чувствует ли Трамп ответственность Америки за развязывание украинского конфликта. «Я не берусь судить об этом, о его внутренней мотивации, но он заявил, что он хочет урегулировать этот кризис (…) Может быть, он хочет войти в историю как миротворец», — продолжила Захарова.
Ранее Захарова заявила, что Трамп занимается урегулированием украинского конфликта в интересах американского народа. Она подчеркнула, что он занимается этим в интересах своей страны и своей политической кампании.