Захарова высказалась о желании Трампа быть миротворцем на Украине

Представитель российского внешнеполитического ведомства не стала рассуждать, чувствует ли Трамп ответственность Америки за развязывание украинского конфликта. «Я не берусь судить об этом, о его внутренней мотивации, но он заявил, что он хочет урегулировать этот кризис (…) Может быть, он хочет войти в историю как миротворец», — продолжила Захарова.