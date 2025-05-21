Лукашенко сказал, что формирует имидж Беларуси

Глава государства акцентировал внимание, что в год 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Беларуси проводят данный представительный форум во славу общих героев. Он заявил, что поколение победителей завещало белорусам беречь мир и свободу на родной земле, которые были завоеваны беспрецедентно высокой ценой.