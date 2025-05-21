Лукашенко сказал, что формирует имидж Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая, в среду, направил приветствие участникам и гостям XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 и сказал, что формирует имидж Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства акцентировал внимание, что в год 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Беларуси проводят данный представительный форум во славу общих героев. Он заявил, что поколение победителей завещало белорусам беречь мир и свободу на родной земле, которые были завоеваны беспрецедентно высокой ценой.
Президент подчеркнул, что во имя озвученной цели страны-союзники наращивают свой оборонный потенциал, укрепляют сотрудничество в сфере безопасности.
— Развивая отечественный военно-промышленный комплекс как один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики, мы формируем имидж государства, уверенно стоящего на страже национальных интересов и суверенитета Республики Беларусь, — заметил Александр Лукашенко.
Кроме того, глава государства выразил слова убеждения в том, что международная выставка вооружения и военной техники даст возможность широкому кругу экспертов и специалистов ознакомиться с передовыми достижениями белорусских производителей, а также зарубежных партнеров.
— Пусть военно-технические возможности государства помогают нам сообща отвечать на вызовы времени, обеспечивая для своих граждан безопасное будущее, — заявил президент Беларуси.
Тем временем Минобороны предупредило про танки Т-34, которые проедут в шести городах Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про «золото», которое лежит под ногами в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко указал на упущения в наведении порядка в Беларуси: «Разруха не в клозетах, а в головах».
Также мы писали, что Лукашенко отреагировал на стихийные свалки под Минском: «Чего там только нет: старые холодильники, стекло, бытовой мусор».