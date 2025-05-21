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Китай призвал ЕС уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией

Китай призвал Евросоюз (ЕС) уйти от двойных стандартов в вопросе отношений с Россией. Об этом 21 мая заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Источник: AP 2024

«Евросоюзу следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией и прекратить ущемление законных интересов китайских компаний», — сказала Мао Нин, слова которой приводит ТАСС.

По ее словам, несмотря на введение санкций против России, многие государства, включая ЕС и США, продолжают осуществлять торговлю с РФ.

Она отметила, что в нормальное деловое взаимодействие между китайскими и российскими компаниями не должны вмешиваться. В случае, если это произойдет, Китай предпримет необходимые действия для защиты своих прав и интересов.

«Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи с необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий», — подчеркнула Мао Нин.

Ранее, 20 мая, главы МИД стран ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ. По словам главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, он затронул около 200 судов теневого флота, которые в Брюсселе связывают с РФ. Она также добавила, что «новые санкции уже разрабатываются».