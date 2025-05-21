Гендиректор Приморского экологического оператора заключен под стражу

Недавно назначенного гендиректора Приморского экологического оператора, ставшего фигурантом уголовного дела, заключили под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток. Андрею Боровскому вменяют растрату с использованием должностного положения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СКР Приморья.
Установлено, что с 28 декабря 2024 по 20 мая 2025 года генеральный директор предприятия, используя свое служебное положение, группой лиц по предварительному сговору со своим знакомым совершил растрату денежных средств организации, фиктивно трудоустроив последнего на должность заместителя начальника управления по эксплуатации инфраструктуры КГУП «ПЭО», выплачивая ему заработную плату при фактическом неисполнении должностных обязанностей.
В результате противоправных действий фигурантов пособнику выплачены свыше 604 тыс. рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению. В ходе совместно проведенных сотрудниками регионального следственного управления и УФСБ России по Приморскому краю следственных действий и оперативных мероприятий фигуранты задержаны.
Ранее стало известно, что Андрей Боровский не проработал на посту гендиректора ПЭО и года. Министерство ЖКХ Приморского края назначило его 1 ноября 2024 года. До этого он занимал должность заместителя директора по инвестициям и капитальному строительству в филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».