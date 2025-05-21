Гендиректор Приморского экологического оператора заключен под стражу

Ранее стало известно, что Андрей Боровский не проработал на посту гендиректора ПЭО и года. Министерство ЖКХ Приморского края назначило его 1 ноября 2024 года. До этого он занимал должность заместителя директора по инвестициям и капитальному строительству в филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».