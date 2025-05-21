Хабаровский край укрепляет связи с Китаем через остров Большой Уссурийский

В Москве прошла встреча российской и китайской сторон по вопросам развития Дальнего Востока. Обсуждали инвестиции, инфраструктуру и планы по созданию новой территории для международного сотрудничества. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во встрече участвовали сопредседатели Межправительственной комиссии: от России — заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, от Китая — заместитель председателя Государственного совета КНР Чжан Гоцин.
За последние пять лет товарооборот между Дальним Востоком России и Китаем вырос почти в 2,5 раза и в 2023 году составил больше 1,9 триллиона рублей. Китайские инвесторы участвуют в 65 проектах на территории опережающего развития и в порту Владивосток. Общий объем вложений — около триллиона рублей.
До конца года на Дальнем Востоке создадут новую международную территорию опережающего развития. Законопроект уже принят в первом чтении. Пять китайских компаний заявили о желании стать резидентами.
Одной из первых таких территорий станет остров Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Здесь будут реализовываться совместные проекты в сфере культуры, образования и производства. Эту инициативу обсудили и на Российско-китайском форуме в Хабаровске, где было подписано 34 соглашения на сумму больше 100 миллиардов рублей.
Тема транспортных связей также в фокусе. В 2024 году объем грузоперевозок между странами вырос на 9%, до 176 миллионов тонн. Рассматривается строительство моста между Джалиндой и Мохэ.
Кроме того, на острове Большой Уссурийский строится круглогодичный пункт пропуска. Его планируют открыть в 2028 году. Пропускная способность — до 1,5 миллиона человек и 1,3 миллиона тонн грузов в год.
Также обсуждались перспективы развития Северного морского пути и создание инновационного центра на острове Русский. Китайским партнерам предложено присоединиться к этим проектам.
«В сентябре во Владивостоке пройдет юбилейный Восточный экономический форум. Китай традиционно — один из главных участников. Приглашаем коллег присоединиться», — сказал Юрий Трутнев.
По словам полпреда президента РФ в ДФО, Россия открыта к диалогу и готова поддерживать китайских партнеров в новых проектах.