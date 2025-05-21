Хабаровский край укрепляет связи с Китаем через остров Большой Уссурийский

За последние пять лет товарооборот между Дальним Востоком России и Китаем вырос почти в 2,5 раза и в 2023 году составил больше 1,9 триллиона рублей. Китайские инвесторы участвуют в 65 проектах на территории опережающего развития и в порту Владивосток. Общий объем вложений — около триллиона рублей.