Владимир Путин дал поручения по Арктической зоне Красноярского края

Согласно документу за подписью главы страны, на Таймыре начнется реализация крупных инфраструктурных и социальных проектов.
В частности, планируется ремонт почти 54 км трассы Дудинка — аэропорт Алыкель в период с 2027 по 2033 год, реконструкция водозабора на озере Самсонкино в Дудинке в период с 2027 по 2032 годы.
Помимо этого, в бухте Ефремова собираются строить новый аэропорт. На Диксоне построят новые дома, а также откроют многофункциональный культурно-досуговый центр. Это запланировано на 2027 — 2030 годы.
В Хатанге и Диксоне планируется развернуть аварийно-спасательную инфраструктуру для подразделений МЧС, ФМБА, Росморречфлота и Морской спасательной службы.
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