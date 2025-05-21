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Владимир Путин дал поручения по Арктической зоне Красноярского края

Президент подписал поручения по развитию Арктической зоны Красноярского края на период до 2050 года.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно документу за подписью главы страны, на Таймыре начнется реализация крупных инфраструктурных и социальных проектов.

В частности, планируется ремонт почти 54 км трассы Дудинка — аэропорт Алыкель в период с 2027 по 2033 год, реконструкция водозабора на озере Самсонкино в Дудинке в период с 2027 по 2032 годы.

Помимо этого, в бухте Ефремова собираются строить новый аэропорт. На Диксоне построят новые дома, а также откроют многофункциональный культурно-досуговый центр. Это запланировано на 2027 — 2030 годы.

В Хатанге и Диксоне планируется развернуть аварийно-спасательную инфраструктуру для подразделений МЧС, ФМБА, Росморречфлота и Морской спасательной службы.

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