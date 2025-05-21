СМИ сообщили о дипломатической победе Путина в разговоре с Трампом

Американский госсекретарь Марко Рубио 19 мая заявил, что европейские государства стремятся к продолжению украинского конфликта, тогда как США выступают за его урегулирование. По его словам, Трамп не желает тратить большие деньги на оборону, поскольку их можно вложить в развитие экономики США.