СМИ сообщили о дипломатической победе Путина в разговоре с Трампом

После беседы с Путиным американский президент заявил о намерении восстановить торговые связи с Россией по завершении украинского конфликта. При этом Белый дом не планирует смягчать санкции в краткосрочной перспективе.
«В телефонном разговоре с Трампом Путин одерживает дипломатическую победу, но с экономической оговоркой», — уточняется в публикации.
Кроме того, отмечается, что разговор Путина с Трампом ясно дал понять, что на временное перемирие Кремль не пойдет.
«В сложных дипломатических маневрах последних недель российский лидер смог защитить свой подход к переговорам о всеобъемлющем мирном соглашении», — подчеркивают журналисты.
В ЕС восприняли позицию Вашингтона с тревогой: ожидавшееся усиление давления на Москву так и не состоялось. Более того, Трамп удивил союзников решением не ужесточать ограничительные меры.
Американский госсекретарь Марко Рубио 19 мая заявил, что европейские государства стремятся к продолжению украинского конфликта, тогда как США выступают за его урегулирование. По его словам, Трамп не желает тратить большие деньги на оборону, поскольку их можно вложить в развитие экономики США.
Путин и Трамп 19 мая провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. В ходе беседы российский лидер выразил благодарность за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины. Сейчас между президентами стоит задача определения наиболее «эффективных путей движения к миру».