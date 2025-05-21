Алексей Беспрозванных предложил заняться брендом Калининградской области: какие есть варианты

Губернатор области Алексей Беспрозванных предложил разработать региональный бренд. Об этом сообщает телеграм-канал радиостанции «Business FM Калининград».
«В рамках 80-летия области я точно выйду с инициативой к населению подумать о нашем бренде. Очень многие сейчас обращаются, чтобы мы ещё раз подошли к этому вопросу. У нас много что является символом региона. Надо что-то кроме янтаря. Многие говорят, что у нас много маяков», — сказал губернатор на «Бизнес Баттле».
Тема бренда для популярного у туристов региона актуальна, но её, по мнению президента Музея Мирового океана Светланы Сивковой, надо обсуждать с советом по культуре.
«В него входят грамотные люди, занимающиеся историей культуры. Конечно, маяк — это хороший знак, потому что у него столько смыслов. Действительно, мы стоим на берегу моря, это символ, это хороший знак. Но я хочу сказать, что ребрендинг можно проводить, но это надо обсуждать как-то. И вообще, надо обсудить, нужно ли нам его менять или нет», — считает Светлана Сивкова.
На прошлой неделе губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, общаясь с представителями туризма на «Бизнес Баттле», предложил обратить внимание не только на немецкую историю края, но и на современные достопримечательности.