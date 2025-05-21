Алексей Беспрозванных предложил заняться брендом Калининградской области: какие есть варианты

«В него входят грамотные люди, занимающиеся историей культуры. Конечно, маяк — это хороший знак, потому что у него столько смыслов. Действительно, мы стоим на берегу моря, это символ, это хороший знак. Но я хочу сказать, что ребрендинг можно проводить, но это надо обсуждать как-то. И вообще, надо обсудить, нужно ли нам его менять или нет», — считает Светлана Сивкова.