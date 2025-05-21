Беглов назвал количество детей, которых будут бесплатно кормить в школах

«Всего в 2025/2026 учебном году бесплатное питание получат более 340 тысяч учеников петербургских школ (54% от общего числа)», — рассказал губернатор.
Стопроцентную компенсацию стоимости питания, включающего завтрак и обед или комплексный обед, получат дети:
из малообеспеченных семей;
сироты;
инвалиды;
из многодетных семей;
с ограниченными возможностями здоровья;
с хроническими заболеваниями;
обучающиеся в спортивных и кадетских классах;
состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети и лица, чьи родители участвовали или участвуют в СВО.
Меры поддержки также распространяются на детей, проходящих обучение на дому по медицинским показаниям, а также на детей, которые находятся на учебной или производственной практике, имеют хронические заболевания. Перечень установлен правительством Петербурга.
Стоимость питания для указанных категорий будет компенсирована за счет федерального и городского бюджетов. Цены определены в постановлении.
Как и писала «Фонтанка», для учеников младшей школы завтрак будет стоить 114,5 рубля, а обед — 171,8 рубля. На данный момент стоимость завтрака и обеда для учеников 1−4 классов составляет 104,4 и 156,5 рубля соответственно. Ученикам выпускных классов (9−11) завтрак обойдется в 97,8 рубля, а обед и комплексный обед — 296,7 рубля и 494,4 рубля соответственно.
«Во исполнение поручения президента Российской Федерации все обучающиеся начальных классов в школах Петербурга с 1 сентября 2020 года обеспечиваются бесплатным горячим питанием, включающим завтрак», — напомнили в Смольном.