Беглов назвал количество детей, которых будут бесплатно кормить в школах

Как и писала «Фонтанка», для учеников младшей школы завтрак будет стоить 114,5 рубля, а обед — 171,8 рубля. На данный момент стоимость завтрака и обеда для учеников 1−4 классов составляет 104,4 и 156,5 рубля соответственно. Ученикам выпускных классов (9−11) завтрак обойдется в 97,8 рубля, а обед и комплексный обед — 296,7 рубля и 494,4 рубля соответственно.