Трамп заявил, что только он принимает решение о вводе новых санкций против России

Ранее президент США считал, что нужно сначала остановить боевые действия, а потом обсуждать положения будущего мирного договора. Позиция Путина представляется агентству другой: сначала договор, потом завершение огня. Журналисты Reuters пришли к выводу: сейчас риторика Трампа говорит о том, что он больше склоняется к предложению российского лидера. Более того, он четко обозначил, что решение украинского конфликта больше не в его компетенции. Агентство пишет, что такое послание делает Украину уязвимой, а ее союзников обеспокоенными. Сейчас европейские лидеры пытаются восстановить отношения и вернуть себе инициативу.