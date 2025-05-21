Эксперт поясняет, что военная мобилизация Украины и Европы проводилась на фоне утверждения Запада о том, что Россия «не договороспособна».
Трамп этот тезис прямыми переговорами в который раз ставит под сомнение. ЕС из переговорного процесса таким образом выпадает, потому что в парадигме Брюсселя «Россия недоговороспособна». Этим Евросоюз и обосновывает санкции, в том числе. А Трамп говорит, что диалог возможен, и нарушает в этом смысле ультражесткую антироссийскую риторику.
Американский лидер не принимает в расчет позицию ЕС относительно переговорного процесса, систематически настаивая на вовлечении Киева в диалог. Это, по мнению Татищева, является важным аспектом на сегодняшний день. В интервью ТАСС он отметил, что Трамп оставляет достаточно широкое поле для маневра и свободы действий. Угрозы Трампа по выходу из переговорного процесса — это часть политической игры американского президента. Татищев полагает, что сделка с Украиной по полезным ископаемым фактически закрепила присутствие США на украинской территории.
«США точно так же могут туда вернуться с помощью этой сделки, потому что присутствие Штатов на Украине сейчас обосновано не просто какими-то абстрактными геополитическим целями, а вполне конкретными экономическими», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
В понедельник состоялся телефонный разговор между президентами России и США, продлившийся более двух часов. Основной темой обсуждения стали пути урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Президент РФ также подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с Украиной в разработке меморандума по возможному мирному договору. Однако, по словам Путина, главной задачей для российской стороны остается устранение коренных причин кризиса.