Эксперт: Трамп ломает установки Евросоюза о невозможности договориться с Россией

Американский лидер не принимает в расчет позицию ЕС относительно переговорного процесса, систематически настаивая на вовлечении Киева в диалог. Это, по мнению Татищева, является важным аспектом на сегодняшний день. В интервью ТАСС он отметил, что Трамп оставляет достаточно широкое поле для маневра и свободы действий. Угрозы Трампа по выходу из переговорного процесса — это часть политической игры американского президента. Татищев полагает, что сделка с Украиной по полезным ископаемым фактически закрепила присутствие США на украинской территории.