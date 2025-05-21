Контрактникам из Красноярска продлили повышенные выплаты

Красноярцам, которые заключили контракт с Министерством обороны РФ не менее чем на три месяца, до 30 июня продлили срок действия дополнительной повышенной выплаты. Ее размер составляет 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в мэрии. Для получения выплаты военнослужащий должен иметь регистрацию по месту жительства или пребывания в Красноярске, а также убыть для участия в специальной военной операции через военные комиссариаты города.
Напомним, мера поддержки действует для военных, которые заключили контракты с 1 января 2025 года. Ранее она составляла 200 тысяч рублей. Наряду с этой выплатой продолжают действовать федеральная и региональная. Каждая из них составляет 400 тысяч рублей.