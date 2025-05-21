Мэр Екатеринбурга озвучил причины голосовать за Паслера на выборах губернатора

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который занимает пост заместителя руководителя свердловского отделения партии «Единая Россия», назвал причины, по которым стоит голосовать на выборах губернатора Свердловской области за Дениса Паслера. Паслер сейчас руководит регионов в статусе врио. Об этом пишет издание «ФедералПресс».
По словам Орлова, Денис Паслер поддержал дальнейшее развитие метрополитена в Екатеринбурге. Именно при нем в уральской столице открылась последняя на сегодняшний день станция подземки. Также Паслера поддержал президент России Владимир Путин.
— Представители оппозиционных партий заявили очень серьезных кандидатов. Для нас ничего еще не предрешено. И предстоит очень серьезная принципиальная борьба. Нам нужна только убедительная победа, — подчеркнул Алексей Орлов.