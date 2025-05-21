Казахстан и Узбекистан укрепляют связи в области технического регулирования

Одним из итогов встречи стало подписание Плана мероприятий по реализации деятельности по развитию двустороннего сотрудничества в сфере оценки соответствия на 2025−2026 годы между РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» и Государственным учреждением «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества». Документ предусматривает стремление обеих сторон к углублению практического взаимодействия, обмену знаниями и повышению качества продукции и услуг в соответствии с международными стандартами.