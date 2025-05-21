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Президент Токаев прибыл в Будапешт для участия в саммите Организации тюркских государств

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Várkert Bazár в столице Венгрии для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Пресс-служба Акорды

На месте проведения встречи главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнувший важность тюркского единства и партнёрства с Казахстаном.

Форум в Будапеште проходит в неформальном формате и собрал лидеров стран — участниц ОТГ для обсуждения вопросов регионального взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества и культурных инициатив.

Казахстан придаёт особое значение развитию отношений в рамках Организации тюркских государств, рассматривая её как ключевую площадку для диалога в тюркоязычном мире.

Ожидается, что в ходе саммита Касым-Жомарт Токаев проведёт ряд двусторонних встреч и выступит с инициативами, направленными на укрепление стратегического партнёрства между странами-участницами.