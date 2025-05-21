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«Любит побольше»: Путин шуткой объяснил желание Хинштейна присоединить Сумы к России

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов Курской области с юмором прокомментировал высказывание о возможном присоединении города Сумы к России. Поводом для шутки стало заявление главы Глушковского района Павла Золотарева, который на вопрос президента о том, насколько нужно отодвинуть противника от границы, заявил, что Сумы должны стать территорией РФ.

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин заявил, что Хинштейн стал губернатором из-за желания расширить Курскую область.

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов Курской области с юмором прокомментировал высказывание о возможном присоединении города Сумы к России. Поводом для шутки стало заявление главы Глушковского района Павла Золотарева, который на вопрос президента о том, насколько нужно отодвинуть противника от границы, заявил, что Сумы должны стать территорией РФ.

«Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше», — со смехом сказал Путин, отвечая на слова Золотарева о желании включить Сумы в состав России. Также президент добавил, что Хинштейн, очень «пробивной» и умеет эффективно работать с финансами: «Одно могу точно сказать — деньги выбивает».

Путин съездил в Курскую область с деловым визитом. Там российский лидер встретился с местными чиновниками и волонтерами.