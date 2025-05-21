«Любит побольше»: Путин шуткой объяснил желание Хинштейна присоединить Сумы к России

«Поэтому Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше», — со смехом сказал Путин, отвечая на слова Золотарева о желании включить Сумы в состав России. Также президент добавил, что Хинштейн, очень «пробивной» и умеет эффективно работать с финансами: «Одно могу точно сказать — деньги выбивает».