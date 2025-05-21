Министр образования Молдовы Перчун упорствует и не собирается отзывать скандальный учебник истории: «Это большой шаг вперед»

Появление нового учебника по истории — «это большой шаг вперед», заявил главный позор нашего образования Дан Перчун.
Министр считает сохранение учебника по истории «компромиссным вариантом», поскольку «затрагиваемые в нем темы неизбежно полемичны». Поэтому никто не будет его отзывать, и дети будут использовать его для учебы. Только для спорных тем появятся особые дидактические материалы.
Учитывая, что в учебнике присутствует положительная оценка диктатора Антонеску и практически отрицают Холокост, от дополнительных материалов стоит ожидать что-то похожее, поскольку PAS не поменяет свое античеловеческое мнение.
Напомним, Еврейская община Республики Молдова выразила «глубокую обеспокоенность» публичной позицией министра образования и науки Дана Перчуна относительно сохранения учебника истории для 12-го класса, «несмотря на критические выводы международных экспертов и гражданского общества», и заявила, что оставляет за собой право оспорить решение Минобразования в суде.
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