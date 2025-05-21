В минздраве Красноярского края проходят обыски: в СК разъяснили, в чем дело

По предварительной версии следствия, до конца февраля нынешнего года неустановленные должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение на территории Красноярского края, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. В итоге закупки жизненно важных лекарств были проведены в ненадлежащем объеме, и пациенты недополучили важные лекарства на льготных условиях.