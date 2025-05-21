В минздраве Красноярского края проходят обыски: в СК разъяснили, в чем дело

«Это продолжаются обыски в рамках уголовного дела по статье 293 УК РФ “Халатность”, которое было возбуждено еще в марте этого года. Это рядовое мероприятие», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что людям ранее было отказано в выдаче жизненно необходимых льготных лекарств. В частности, речь идет об обеспечении препаратами больных, страдающих сахарным диабетом и муковисцидозом.
По предварительной версии следствия, до конца февраля нынешнего года неустановленные должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение на территории Красноярского края, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. В итоге закупки жизненно важных лекарств были проведены в ненадлежащем объеме, и пациенты недополучили важные лекарства на льготных условиях.
Напомним, что аналогичная ситуация произошла в Омске. Местные жители массово жалуются на отсутствие льготных препаратов в аптеках с начала 2025 года. Люди с инвалидностью не могут получить необходимые им лекарства.