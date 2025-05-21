Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минздраве Красноярского края проходят обыски: в СК разъяснили, в чем дело

КРАСНОЯРСК, 21 мая, ФедералПресс. В минздрав Красноярского края нагрянули силовики. Поводом послужило уголовное дело о халатности с обеспечением жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Подробности «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: Агентство «Москва»

«Это продолжаются обыски в рамках уголовного дела по статье 293 УК РФ “Халатность”, которое было возбуждено еще в марте этого года. Это рядовое мероприятие», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что людям ранее было отказано в выдаче жизненно необходимых льготных лекарств. В частности, речь идет об обеспечении препаратами больных, страдающих сахарным диабетом и муковисцидозом.

По предварительной версии следствия, до конца февраля нынешнего года неустановленные должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение на территории Красноярского края, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. В итоге закупки жизненно важных лекарств были проведены в ненадлежащем объеме, и пациенты недополучили важные лекарства на льготных условиях.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в Омске. Местные жители массово жалуются на отсутствие льготных препаратов в аптеках с начала 2025 года. Люди с инвалидностью не могут получить необходимые им лекарства.