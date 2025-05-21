Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных проектов в металлургии и нефтехимии

В рамках формирования газохимического кластера планируется строительство газосепарационного комплекса мощностью до 1,6 млн тонн этана и около 355 тыс. тонн пропана в год. Объем инвестиций составляет $2,7 млрд, проект обеспечит более 400 постоянных рабочих мест. Ведется подготовка к началу строительных работ: завершено проектирование, получено положительное заключение экспертизы. Кроме того, было доложено о ходе реализации инициативы по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 млн тонн в год. Проект позволит существенно увеличить объем переработки нефти и обеспечит стабильной занятостью порядка 5,2 тыс. человек. Объем инвестиций в проект оценивается в $6 млрд.