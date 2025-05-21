Матвиенко на встрече с Бочаровым пообещала поддержать «хотелки» региона

— Мы сделаем все, чтобы те меры, которые были прописаны, были реализованы. Но что отметили мои коллеги? Это то, что это не просто ваши какие-то хотелки и пожелания, а что у вас в хорошей стадии проработки вопросы, что подготовлена проектно-сметная документация. Это очень важно, потому что период бюджетного цикла — и мы можем попасть в следующую трехлетку, — сказала Матвиенко. — Вы в очень хорошей рабочей форме. И это радует.