Юрий Слюсарь раскритиковал состояние дорог в городе Гукове

«Состояние дорог в г. Гукове оставляет желать лучшего», — написал он в телеграм-канале, информируя об итогах своего визита в город.
В то же самое время местные власти смогут частично изменить ситуацию уже к середине лета, указал глава региона.
«На ямочный ремонт дополнительно выделили 20 млн рублей из местного дорожного фонда. Проверил, как ведутся работы на одном из объектов — автодороге в пер. Болгарском. Здесь укладывают новое двухслойное покрытие и наносят разметку. Завершить работы планируют в июле, как и прописано в контракте», — отметил Юрий Слюсарь.
По словам главы города Андрея Шеенкова, в следующем году часть магистралей ждет масштабное преображение.