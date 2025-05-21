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Юрий Слюсарь раскритиковал состояние дорог в городе Гукове

Ростовская область, 21 мая 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь критически отозвался о состоянии дорожного фонда в городе Гукове.

Источник: РИА "Новости"

«Состояние дорог в г. Гукове оставляет желать лучшего», — написал он в телеграм-канале, информируя об итогах своего визита в город.

В то же самое время местные власти смогут частично изменить ситуацию уже к середине лета, указал глава региона.

«На ямочный ремонт дополнительно выделили 20 млн рублей из местного дорожного фонда. Проверил, как ведутся работы на одном из объектов — автодороге в пер. Болгарском. Здесь укладывают новое двухслойное покрытие и наносят разметку. Завершить работы планируют в июле, как и прописано в контракте», — отметил Юрий Слюсарь.

По словам главы города Андрея Шеенкова, в следующем году часть магистралей ждет масштабное преображение.