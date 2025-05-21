Юрий Слюсарь раскритиковал состояние дорог в городе Гукове

«На ямочный ремонт дополнительно выделили 20 млн рублей из местного дорожного фонда. Проверил, как ведутся работы на одном из объектов — автодороге в пер. Болгарском. Здесь укладывают новое двухслойное покрытие и наносят разметку. Завершить работы планируют в июле, как и прописано в контракте», — отметил Юрий Слюсарь.