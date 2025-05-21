В МИД Армении подтвердили курс на сотрудничество с Россией

«Хочу сразу констатировать, что Армения ориентируется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям», — приводит слова Мирзояна «Интерфакс».
Министр иностранных дел Армении уточнил, что контакты стран по линии внешнеполитических ведомств не прекращались и будут продолжены. Он уточнил, что 20 марта в Москве прошли политические консультации между представительствами двух стран. Итогом совместной работы стал план консультаций между МИД Армении и России, рассчитанный на два года.
Мирзоян подчеркнул, что замечает прогресс в области гуманитарного сотрудничества Москвы и Еревана — страны проводят совместные праздники, фестивали. Глава МИД анонсировал мероприятия, которые позволят укрепить армяно-российские связи в 2025—2026 годах: Дни культуры Армении и России, визит в Армению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, проведение X Межрегионального форума в июне в Ереване.
По словам министра иностранных дел, Армения нацелена на развитие двусторонних отношений с Россией в экономической и других сферах. Он привел в пример торгово-экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС и торговлю между Союзом и Ираном, старт которой дало соглашение, вступившее в силу 15 мая. Министр уточнил, что экономическое взаимодействие стран ЕАЭС с Ираном позволит реализовать потенциал государств — участников Союза.
«Еще раз подтверждаю нашу готовность к продолжению эффективного политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества, соответствующего интересам наших народов и наших двух государств», — заключил Мирзоян.