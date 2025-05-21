В МИД Армении подтвердили курс на сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел Армении уточнил, что контакты стран по линии внешнеполитических ведомств не прекращались и будут продолжены. Он уточнил, что 20 марта в Москве прошли политические консультации между представительствами двух стран. Итогом совместной работы стал план консультаций между МИД Армении и России, рассчитанный на два года.