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В Самарканде состоится второй узбекско-китайский межрегиональный форум

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Второй узбекско-китайский межрегиональный форум пройдет 1—2 июня в Самарканде на площадке международного туристического центра Silk Road Samarkand. Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли.

Источник: UNWTO

Мероприятие направлено на укрепление стратегического партнерства, развитие межрегионального сотрудничества и расширение инвестиционных и деловых связей между Узбекистаном и Китаем.

Форум соберет более 1500 участников, включая представителей деловых кругов, правительств, региональных администраций, а также научных и образовательных учреждений двух стран.

говорится в сообщении

В рамках мероприятия планируют подписание ряда соглашений и запуск новых инвестпроектов.

Проведение форума станет важным шагом в укреплении всестороннего партнерства между регионами Узбекистана и провинциями Китая, добавили в ведомстве.