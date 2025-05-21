В Самарканде состоится второй узбекско-китайский межрегиональный форум

Мероприятие направлено на укрепление стратегического партнерства, развитие межрегионального сотрудничества и расширение инвестиционных и деловых связей между Узбекистаном и Китаем.
Форум соберет более 1500 участников, включая представителей деловых кругов, правительств, региональных администраций, а также научных и образовательных учреждений двух стран.
В рамках мероприятия планируют подписание ряда соглашений и запуск новых инвестпроектов.
Проведение форума станет важным шагом в укреплении всестороннего партнерства между регионами Узбекистана и провинциями Китая, добавили в ведомстве.