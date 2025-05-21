Энергетики Молдовы и Азербайджана договорились сотрудничать, в том числе по газу

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Вопросы укрепления сотрудничества и обмена опытом по текущим проблемам в энергетическом секторе обсудили на встрече в Баку представители Нацагентства по регулированию в энергетике Молдовы (НАРЭ) и Агентства по регулированию в энергетике Азербайджана (AERA).