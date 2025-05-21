Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики Молдовы и Азербайджана договорились сотрудничать, в том числе по газу

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Вопросы укрепления сотрудничества и обмена опытом по текущим проблемам в энергетическом секторе обсудили на встрече в Баку представители Нацагентства по регулированию в энергетике Молдовы (НАРЭ) и Агентства по регулированию в энергетике Азербайджана (AERA).

Источник: Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova

Как уточнили в Минэнерго Молдовы, делегацию НАРЭ возглавил гендиректор ведомства Алексей Таран. Азербайджанскую сторону представил председатель Совета директоров AERA Самир Ахундов.

Среди тем, представляющих общий интерес, были указаны:

  • эффективный мониторинг рынка природного газа и решения связанных с этим проблем;
  • интеграция энергии из возобновляемых источников в существующие электросети;
  • механизмы государственной поддержки привлечения инвестиций в сектор возобновляемой энергетики;
  • модернизация и расширение распределительной инфраструктуры.

Стороны также обсудили аспекты увеличения доли зеленой энергии в национальном энергобалансе и укрепление энергетической устойчивости.

Отдельным вопросом были возможности поставок природного газа из Азербайджана на рынки Восточной Европы, в том числе через «Вертикальный коридор», позволяющий транспортировать газ из Греции в Молдову по Трансбалканскому трубопроводу.

Молдавское и азербайджанское ведомства заявили об открытости к постоянному диалогу, обмену опытом и взаимной поддержке и договорились продолжать сотрудничество.