Энергетики Молдовы и Азербайджана договорились сотрудничать, в том числе по газу

Как уточнили в Минэнерго Молдовы, делегацию НАРЭ возглавил гендиректор ведомства Алексей Таран. Азербайджанскую сторону представил председатель Совета директоров AERA Самир Ахундов.
Среди тем, представляющих общий интерес, были указаны:
- эффективный мониторинг рынка природного газа и решения связанных с этим проблем;
- интеграция энергии из возобновляемых источников в существующие электросети;
- механизмы государственной поддержки привлечения инвестиций в сектор возобновляемой энергетики;
- модернизация и расширение распределительной инфраструктуры.
Стороны также обсудили аспекты увеличения доли зеленой энергии в национальном энергобалансе и укрепление энергетической устойчивости.
Отдельным вопросом были возможности поставок природного газа из Азербайджана на рынки Восточной Европы, в том числе через «Вертикальный коридор», позволяющий транспортировать газ из Греции в Молдову по Трансбалканскому трубопроводу.
Молдавское и азербайджанское ведомства заявили об открытости к постоянному диалогу, обмену опытом и взаимной поддержке и договорились продолжать сотрудничество.