Социальное ЖКХ. Главы муниципалитетов лично ответят за подготовку к зиме

Ключевой параметр.
Заблаговременная и качественная подготовка к будущей зиме станет одним из ключевых параметров в оценке работы местных властей. Врио губернатора Денис Паслер поручил руководителям муниципалитетов грамотно расставлять приоритеты при выборе объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации. По его словам, необходимо «работать поступательно, начиная с самых проблемных». Он также дал распоряжение организовать межведомственный контроль за ремонтом инженерных сетей жилого фонда и социально значимых объектов, чтобы территории своевременно получили паспорта готовности к отопительному сезону 2025−2026 годов.
Как сообщил врио министра энергетики и ЖКХ региона Алексей Рубцов, с нынешнего года действуют новые федеральные требования: «Теперь оценка готовности к отопительному сезону охватывает не только объекты генерации и тепловые сети, но и все социально значимые учреждения, частные сети, резервные источники питания и системы мониторинга. За несоблюдение порядка подготовки к зиме установлена персональная ответственность должностных лиц».
К 15 августа 2025 года все муниципалитеты Среднего Урала должны актуализировать схемы теплоснабжения. До конца мая будет утверждён регламент работы регионального штаба. В его состав войдут представители областного кабмина, органов МСУ, ресурсоснабжающих организаций и Ростехнадзора. Все действия штаба будут синхронизированы со штабом Минстроя РФ. Всего в текущем году на модернизацию инженерных систем региона будет направлено свыше 7 млрд рублей.
Социальное ЖКХ.
Между тем до 2030 года на Среднем Урале в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») запланировано обновить более 300 км различных сетей. В нынешнем году на эти цели потратят порядка 1,2 млрд рублей.
«Обновление инженерной инфраструктуры — один из приоритетов социальной политики региона, — подчеркнул Алексей Рубцов. — Это повысит надёжность теплоснабжения, сократит потери воды и обеспечит устойчивое водоотведение, особенно в малых населённых пунктах. Мероприятия одного только нынешнего года, по предварительным подсчётам, позволят улучшить качество коммунальных услуг для 460 тысяч свердловчан».
Если говорить более конкретно, то в 2025 году власти запланировали реализацию 28 проектов по капитальному ремонту тепловых, водопроводных и канализационных сетей общей протяжённостью более 61 км. Работы охватят 17 территорий, включая 12 опорных населённых пунктов. К слову, за предыдущие пару лет в рамках нацпроекта было обновлено свыше 180 км инженерных сетей в 61 муниципалитете Свердловской области.
Без серьёзных аварий.
Ранее власти отмечали, что минувший отопительный сезон прошёл на Среднем Урале без серьёзных аварий. Все потребители были подключены к централизованному теплоснабжению 11 октября 2024 года. В регионе произошло 840 технологических нарушений в сфере ЖКХ, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для их ликвидации было создано 1 066 бригад численностью более пяти тысяч специалистов.
«Последствия коммунальных аварий, возникающих в муниципалитетах, устранялись достаточно оперативно, поскольку запас необходимых сил и средств был подготовлен заранее, — сказал Алексей Рубцов. — Количество технологических нарушений, на устранение которых требовалось более суток, уменьшилось на 33,9%».