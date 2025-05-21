Социальное ЖКХ. Главы муниципалитетов лично ответят за подготовку к зиме

Ранее власти отмечали, что минувший отопительный сезон прошёл на Среднем Урале без серьёзных аварий. Все потребители были подключены к централизованному теплоснабжению 11 октября 2024 года. В регионе произошло 840 технологических нарушений в сфере ЖКХ, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для их ликвидации было создано 1 066 бригад численностью более пяти тысяч специалистов.