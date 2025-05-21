Песков назвал динамичной работу над меморандумом о будущем договоре с Украиной

Как заявил президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося 19 мая телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.