Песков назвал динамичной работу над меморандумом о будущем договоре с Украиной

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», — сказал представитель Кремля.
При этом он отметил, что большая часть этой работы «не должна по понятным причинам быть открыта публике».
Как заявил президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося 19 мая телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.