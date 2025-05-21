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Глава Башкирии рассказал о финансировании клуба «Салават Юлаев»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о возможном финансировании хоккейного клуба «Салават Юлаев» из республиканского бюджета. Он подчеркнул, что стабильное финансирование клуба обеспечит компания «Башнефть».

Источник: Башинформ

«Пока мы сохраняем тот объем финансирования, который существует, но будем смотреть, что дальше. Самое главное — обеспечить стабильное финансирование клуба. Здесь у нас полная договоренность с “Башнефтью” есть, это все продолжится. Скорее всего, будет какая-то доля финансирования в том числе из бюджета республики», — рассказал Радий Хабиров ТАСС.

Напомним, ХК «Салават Юлаев» в сезоне 2024/2025 стал бронзовым призером КХЛ. В полуфинале плей-офф уфимский клуб уступил серию ярославскому «Локомотиву».