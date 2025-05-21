Глава Башкирии рассказал о финансировании клуба «Салават Юлаев»

«Пока мы сохраняем тот объем финансирования, который существует, но будем смотреть, что дальше. Самое главное — обеспечить стабильное финансирование клуба. Здесь у нас полная договоренность с “Башнефтью” есть, это все продолжится. Скорее всего, будет какая-то доля финансирования в том числе из бюджета республики», — рассказал Радий Хабиров ТАСС.