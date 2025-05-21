Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 мая: главное

Никто не заинтересован в затягивании процесса разработки меморандума о будущем мирном договоре с Украиной.
Разумеется, большая часть этой работы ведется в дискретном режиме. И она не должна по понятным причинам быть открыта публике.
Кремль сообщил, что перечень условий для прекращения огня на Украине подготовят отдельно.
Отдельно, безусловно, отдельно будет перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность.
Площадка для переговоров с Украиной в настоящий момент не определена.
Пока по месту дальнейших переговоров решения не принималось. Это решение принимается всеми заинтересованными сторонами.
РФ приветствует усилия всех государств, включая Ватикан, которые хотят помочь урегулированию украинского конфликта.
Ватикан пока не выдвигал никаких конкретных предложений по украинскому урегулированию.
Разрушенную договорно-правовую базу по стратегической стабильности надо воссоздавать в интересах безопасности на всей планете.
Работа над обменом военнопленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу» ведется во исполнение договоренностей в Стамбуле.
РФ будет защищать свое судоходство всеми доступными средствами в рамках международного законодательства.
Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко.
Кремль пока не оценивает угрозы для ядерного паритета с США от проекта «Золотой купол», нужно понимать нюансы.
Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал.
По линии соответствующих ведомств между РФ и США ведутся контакты по обмену заключенными в формате «9 на 9».
По итогам поездки Путина в Курскую область правительству максимально оперативно будут даны поручения.
Вы слышали сами, что по ходу тех контактов, которые президент проводил в Курской области, он принимал решения. Они соответствующим образом должны быть оформлены правительством. Конечно же, это будет принято к исполнению максимально оперативно.
21 мая Владимир Путин проведет встречу с главой «Роснано» Сергеем Куликовым. Другие встречи президента будут непубличными.