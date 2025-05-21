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«Не останавливайтесь, даже если горит красный»: Участникам автопробега Победы 9 мая в Молдове стали приходить штрафы за выполнение указании полиции

Автопробег прошел по правилам, утверждённым самими же властями.

Источник: Комсомольская правда

«Проезжайте на красный, колонна идёт в режиме “Зелёного коридора”».

Это было сказано лично мне начальником дорожной полиции сектора Буюкань — Валентином Рукан.

9 Мая. День Победы.

Мы собрались на Автопробег, как делаем это каждый год.

Я не просто участник — я помогаю в организации автопробега Игорю Тулянцеву.

С самого начала мероприятия я находился в тесной координации и постоянном общении с представителями дорожной полиции и другими сотрудниками правоохранительных органов.

Перед выездом к нам подошёл начальник дорожной полиции сектора Буюкань — Валентин Рукан, указал маршрут и сказал дословно:

«Проезжайте спокойно, колонна движется в режиме зелёного коридора. Не останавливайтесь, даже если горит красный».

Затем Валентин Рукан сел в служебный автомобиль Toyota RAV4 с номером 8888, и лично поехал во главе колонны, как сопровождающий и ответственный за порядок.

Мы ехали по правилам, утверждённым самими же властями.

А теперь — пришли штрафы. За «красный свет».

Штрафы тем, кто ехал в составе организованной колонны, выполняя указание полиции.

И это очень странно, когда тебе приходят штрафы за то, что ты следуешь предписаниям полиции!

Повторяю: всё происходило при полной координации с полицией:

Именно представители полиции установили порядок движения колонны.

А теперь этих людей, наших людей, наших сограждан, штрафуют, как будто они что-то нарушили.

И у меня возникает вопрос: зачем высокопоставленные чиновники это делают?

Зачем дискредитируют полицию в глазах наших граждан? Это же абсолютное обнуление авторитета человека в форме.

И как в следующий раз я должен поступить, если сотрудник полиции, который регулирует движение, показывает мне, что я должен пересечь двойную сплошную, или проехать на красный для того, чтобы разгрузить улицу?

А вдруг придёт штраф?

В нашем случае я готов давать показания. Я готов идти до конца. И если кто-то из вас получил такой же штраф — знайте: мы вместе и мы всё докажем. Мы правы.

Фотография ниже — это тот самый момент, когда мне, одному из координаторов колонны, начальник дорожной полиции сектора Буюкань — Валентин Рукан — дал команду ехать невзирая на красный.

И таких как я — очень много. Готовых защищаться и защищать.

Разберёмся. По закону. По совести. По чести — написал в социальных сетях Константин Николаевич.

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