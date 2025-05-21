«Не останавливайтесь, даже если горит красный»: Участникам автопробега Победы 9 мая в Молдове стали приходить штрафы за выполнение указании полиции

«Проезжайте на красный, колонна идёт в режиме “Зелёного коридора”».
Это было сказано лично мне начальником дорожной полиции сектора Буюкань — Валентином Рукан.
9 Мая. День Победы.
Мы собрались на Автопробег, как делаем это каждый год.
Я не просто участник — я помогаю в организации автопробега Игорю Тулянцеву.
С самого начала мероприятия я находился в тесной координации и постоянном общении с представителями дорожной полиции и другими сотрудниками правоохранительных органов.
Перед выездом к нам подошёл начальник дорожной полиции сектора Буюкань — Валентин Рукан, указал маршрут и сказал дословно:
«Проезжайте спокойно, колонна движется в режиме зелёного коридора. Не останавливайтесь, даже если горит красный».
Затем Валентин Рукан сел в служебный автомобиль Toyota RAV4 с номером 8888, и лично поехал во главе колонны, как сопровождающий и ответственный за порядок.
Мы ехали по правилам, утверждённым самими же властями.
А теперь — пришли штрафы. За «красный свет».
Штрафы тем, кто ехал в составе организованной колонны, выполняя указание полиции.
И это очень странно, когда тебе приходят штрафы за то, что ты следуешь предписаниям полиции!
Повторяю: всё происходило при полной координации с полицией:
Именно представители полиции установили порядок движения колонны.
А теперь этих людей, наших людей, наших сограждан, штрафуют, как будто они что-то нарушили.
И у меня возникает вопрос: зачем высокопоставленные чиновники это делают?
Зачем дискредитируют полицию в глазах наших граждан? Это же абсолютное обнуление авторитета человека в форме.
И как в следующий раз я должен поступить, если сотрудник полиции, который регулирует движение, показывает мне, что я должен пересечь двойную сплошную, или проехать на красный для того, чтобы разгрузить улицу?
А вдруг придёт штраф?
В нашем случае я готов давать показания. Я готов идти до конца. И если кто-то из вас получил такой же штраф — знайте: мы вместе и мы всё докажем. Мы правы.
Фотография ниже — это тот самый момент, когда мне, одному из координаторов колонны, начальник дорожной полиции сектора Буюкань — Валентин Рукан — дал команду ехать невзирая на красный.
И таких как я — очень много. Готовых защищаться и защищать.
Разберёмся. По закону. По совести. По чести — написал в социальных сетях Константин Николаевич.
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