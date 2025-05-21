Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о внешней трудовой миграции в Беларуси.
О подписании 21 мая 2025 года указа «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции» проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
Отмечается, что данным нормативным актом определяется ответственность белорусских нанимателей за иностранных работников. Речь идет о трудовых мигрантах, которые приезжают в Беларусь из стран, не являющихся членами ЕАЭС.
На белорусских нанимателей возлагаются, в частности, дополнительные обязанности.
Во-первых, «посещение мигрантов на дому для изучения условий проживания с принятием при необходимости мер по устранению выявленных нарушений и информированием компетентных государственных органов».
Во-вторых, должно быть организовано обязательное тестирование мигрантов на знание одного из двух (белорусский, русский) государственных языков.
Белорусские работодатели также должны будут в обязательном порядке осуществлять контроль за деятельностью и условиями пребывания мигрантов.
«Невыполнение своих обязанностей повлечет для нанимателей административную ответственность, а для мигрантов — досрочное расторжение трудового договора и выезд из страны», — констатирует «Пул Первого».
Заключение трудового договора с мигрантом должно быть осуществлено в течение 30 дней с момента его приезда в Беларусь.
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