Лукашенко подписал указ о внешней трудовой миграции в Беларуси

Ранее мы писали о том, что в Белстате рассказали о динамике рождаемости в Беларуси, а еще привели цифру — сколько малышей родилось в республике в 2024 году. А еще мы рассказывали о том, что муж спас свою жену: работница сельхозпредприятия Оршанского района чуть было не стала жертвой мошенников, она уже почти получила 27 тысяч рублей кредита и была готова отдать их аферистам (вот тут в деталях и подробностях про эту запутанную детективную историю).