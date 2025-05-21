Пособия для студенческих семей в Петербурге увеличили до 18 749 рублей

Под «студенческой» в данном законопроекте подразумевается полная или неполная семья, в которой оба родителя (находящиеся в браке) или один из них впервые получают среднее профессиональное образование или же высшее по программам бакалавриата или специалитета. Для обучающихся по программам магистратуры выплат не предусмотрено. При этом у такой семьи обязательно должен быть несовершеннолетний ребенок, либо же несколько детей.