Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паслер поручил активно привлекать инвесторов в Свердловскую область

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поставил задачу активно привлекать инвесторов в регион.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Поручение было дано на заседании регионального правительства в среду, 21 мая. Было отмечено, что привлечение инвесторов необходимо для роста объема инвестиций в основной капитал. Кроме этого, по поручению Паслера должно быть увеличено число приоритетных инвестиционных проектов.

По оценке министерства инвестиций и развития Свердловской области, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 1 триллиона рублей.

Накануне Денис Паслер вновь напомнил, что концессионные соглашения, которые в прошлом году область заключила на 64 млрд рублей, следует расценивать как скрытый госдолг региона.