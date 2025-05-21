Паслер поручил активно привлекать инвесторов в Свердловскую область

Поручение было дано на заседании регионального правительства в среду, 21 мая. Было отмечено, что привлечение инвесторов необходимо для роста объема инвестиций в основной капитал. Кроме этого, по поручению Паслера должно быть увеличено число приоритетных инвестиционных проектов.